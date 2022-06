Previsão do signo de Áries para hoje, 17 de junho

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua continua transitando por Aquário e nos deixa mais observadores e visionários, além de despertar críticas construtivas que abrem nossa mente para novas possibilidades. Entretanto, o ceticismo aquariano somado à conjunção que a Lua está fazendo com Saturno (astro que se relaciona à rigidez e ao autocontrole) pode fazer com que você adote um tom de superioridade. Como o Sol em Gêmeos está formando uma quadratura com Netuno em Peixes, é preciso ter cuidado para que você não determine padrões altos demais e acabe sentindo-se frustrado consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor.A disciplina e o criticismo são características de Saturno que não são muito apreciadas pelos nativos de Áries, além da paciência. Apesar de a conjunção entre esse astro e a Lua ser desafiadora para você, é interessante aprender a equilibrar os seus excessos (como a impulsividade e a pressa) com o auxílio das energias despertadas por Saturno.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.