Previsão do signo de Áries para hoje, 17 de julho

Signo de Áries hoje

Hoje pela madrugada a Lua ingressou em Peixes, o que nos leva começar a semana com uma energia super sensível e inspiradora. É um bom momento para nos conectar aos nossos sonhos e à nossa intuição, confiando no que você está sentindo e no que você quer fazer acontecer em sua vida. Entender como você está percebendo as situações te ajuda a compreender seus sentimentos e o que você está retirando das situações que você está vivendo. A sua intuição está tentando se aflorar melhor, mas pra isso é necessário saber descansar a mente. Muitas vezes, ficamos o tempo todo nos ocupando com algo, acreditando que precisamos estar sempre sendo produtivos. Ver um filme ou ficar mexendo no celular é algo que não nos permite verdadeiramente relaxar e nos conectar com o nosso eu interior. Deixar o celular de lado, meditar, contemplar uma bela paisagem, escrever sobre os sentimentos ou dar espaço a qualquer hobby artístico são dicas para dar mais espaço à intuição.Como a Lua em Peixes pode trazer um posicionamento excessivamente dramático, você pode ter a sensação de algo ou alguém está te decepcionando. Esse sentimento tende a ser causado pela oposição que a Lua em Peixes está formando, que deixa as emoções mais afloradas e pode fazer com que você aja de forma desmedida.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.