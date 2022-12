Previsão do signo de Áries para hoje, 17 de dezembro

Signo de Áries hoje

Neste sábado, a Lua se encontra em Libra, trazendo muito foco para as relações, suas formas de socializar e estar ao redor de quem ama. Seus relacionamentos vão demandar mais de você, ainda mais com os aspectos intensos do dia: Lua em quadratura com Vênus, Lua em oposição à Quíron em Áries, além da quadratura da Lua com Mercúrio em Capricórnio. Esses aspectos, podem gerar alguns conflitos, embates, e discussões por falta de compreensão. Contudo, é importante se atentar a esses pequenos conflitos, já que eles podem surgir para que uma conversa sobre algo aconteça e seu relacionamento se torne mais harmônico. Além disso, Mercúrio em Capricórnio forma trígono com Urano em Touro, podendo trazer mais energia para colocar em prática seus projetos e como desenvolvê-los, preste atenção nos seus pensamentos ao longo do final de semana, para que não perca a possibilidade de ativar sua criatividade.A Lua em Libra traz uma necessidade maior de se relacionar emocionalmente com as pessoas à sua volta. Contudo, durante a tarde, a Lua ficará em oposição à Quíron em Áries, despertando seu lado mais impulsivo e propenso a brigas. É preciso se atentar a sua forma de se comunicar e ouvir o que o outro tem a dizer.