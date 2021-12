Previsão do signo de Áries para hoje, 17 de dezembro

Signo de Áries hoje

A presença da Lua em Gêmeos, somada à tensão que está acontecendo entre Vênus e Plutão, pode fazer com que você haja de forma infantil e teimosa. Esse contexto indica dificuldade para dialogar e cooperar com aquelas pessoas que têm opiniões diferentes. Como a Lua está transitando por Gêmeos, nos sentimos mais ansiosos e podemos acabar agindo por impulso. Por isso, precisamos tentar desenvolver mais flexibilidade para aprender a lidar com as divergências sem criar grandes problemas. Tenha cuidado para não agir de forma arrogante e soberba.Os questionamentos que vêm à tona neste momento não devem ser ignorados, mas você deve estar em constante diálogo consigo mesmo, analisando se não está tomando um posicionamento inflexível. Lembre-se que para se chegar a um consenso, ambas as partes precisam estar dispostas a se compreender.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.