Previsão do signo de Áries para hoje, 16 de março

A Lua entrou no signo de Virgem no começo da madrugada, o que significa que hoje e amanhã serão dias mais produtivos. Podemos aproveitar as influências deste signo para resolver as coisas de forma mais prática, sem sofrer tanto ou ficar imaginando os piores cenários. Tenha em mente que o seu poder interior é tamanho, que é possível lidar com todos os desafios que vierem pela frente com resiliência. É comum pensarmos que resiliência é sinônimo de resistência, ou seja, que precisamos permanecer intactos independente do que aconteça. Porém, nos tornar ‘estáticos’ também não é bom, porque não tem como evoluir sem sair do lugar. Resiliência, na verdade, tem a ver com a habilidade de nos adaptar às circunstâncias em que nos encontramos. A resiliência é um dos pilares da evolução pessoal, porque é preciso aceitar aquilo que não se pode mudar, mas decidir aprender e crescer com a situação.

Signo de Áries hoje

Hoje é um dia muito propício para que você encare aquelas responsabilidades que você não está admitindo. Além das responsabilidades profissionais e afetivas, tenha em mente que aquilo que merece mais atenção e cuidado em sua vida é você mesmo. Quais hábitos de autocuidado você tem cultivado?