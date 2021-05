Previsão do signo de Áries para hoje, 16 de maio

A presença da Lua em Câncer nos últimos dias pode ter sido um pouco problemática, nos deixando excessivamente sensíveis para lidar com qualquer tipo de estresse emocional. Especialmente ontem, quando a Lua se encontrou com Marte, as discussões podem ter se esquentado e deixado você irritado, o que te leva a descontar essas emoções nas pessoas ao seu redor.

A harmonia no ambiente familiar é uma necessidade para o bem estar psicológico, e isso é evidenciada pela influência das energias cancerianas.

Durante esse período de isolamento social, em que a maioria de nós tem convivido muito mais com as pessoas que moramos do que era comum anteriormente, acabamos por perceber de forma mais clara aquilo que nos irrita no outro, as incompatibilidades que tornam o dia a dia mais complicado.

Nesse momento, precisamos fazer o esforço de perceber que, na maioria das vezes, o que nos incomoda em outra pessoa diz muito mais sobre nós mesmos, nossos preconceitos e manias. Por isso, essas situações podem ser grandes fontes de aprendizado, para que possamos utilizar esse tempo difícil para a nossa evolução pessoal.

Signo de Áries hoje

A irritabilidade e a impaciência são características conhecidas dos nativos de Áries, mas o que muitos não sabem é que esse comportamento defensivo só existe porque são pessoas sensíveis, que sentem-se vulneráveis emocionalmente. Para lidar melhor com isso, é importante aprender a dialogar de forma serena sobre as suas emoções.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.