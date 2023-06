Previsão do signo de Áries para hoje, 16 de junho

Signo de Áries hoje

O Sol está completando seu ciclo em Gêmeos, o que nos faz acelerar entregas acadêmicas e profissionais, como se tivéssemos a sensação de que é preciso finalizá-las antes que não tenhamos mais tempo para isso. A Lua entra no signo de Gêmeos e ali faz conjunção com Mercúrio, trazendo um dia leve e divertido para boa parte do zodíaco. Favorece também os encontros descontraídos com amigos, a alegria dos momentos efêmeros da vida, como jogar conversa fora ou rir de coisas sem qualquer sentido. No céu, Marte pede que sejamos mais independentes, e causa problemas para aqueles que entregam aos outros as decisões que deveriam ser suas. Saturno em mau aspecto com a Lua nos leva a cometer pequenos deslizes egoístas que, depois de um tempo, podem se tornar um grande problema.Você encontrará forças entre as pessoas que mais gosta, e provavelmente terá motivos para se orgulhar de sua família e origens. Essa é uma fase em que você precisa aprender a lidar com as questões do ego, separando bem em sua cabeça o que faz por si mesmo e aquilo que faz apenas para agradar os outros.