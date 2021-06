Previsão do signo de Áries para hoje, 16 de junho

Ontem a Lua ficou fora de curso durante todo o dia, trazendo imprevistos e desentendimentos que se configuraram como um desafio para manter a paciência e a razão. Nesta madrugada esse astro ingressou em Virgem e nos ajuda a equilibrar o sentimento de confusão mental que foi causado pelo trânsito lunar de ontem. As energias virginianas nos ajudam a ser mais racional do que emocional, o que é muito importante nesse momento em que muitos planetas estão retrogradando e precisamos ter extremo cuidado para não tomar decisões mal planejadas e precipitadas. Este posicionamento lunar também nos deixa mais curiosos, despertando interesse pelos problemas dos outros e nos motivando a ajudá-los, porque gostamos de nos sentir úteis e prestativos. Você tende a estar sempre disposto a apoiar as pessoas amadas, mas pode ser um pouco indiferente com aquelas que não fazem parte do seu círculo de pessoas próximas. Nesse movimento de revisão interna e externa, devido à retrogradação de Mercúrio, Plutão e Saturno, somos convidados a exercer a empatia mesmo com quem não somos afetivamente envolvidos.

Signo de Áries hoje

Os arianos são impulsivos e agitados e podem ficar excessivamente críticos (consigo mesmo e com as pessoas ao redor) quando a Lua se encontra posicionada em Virgem. Para que isso não te afete negativamente, repense a forma como você expressa suas opiniões, para que elas sejam construtivas. Falar com grosseria apenas gera um clima hostil.



