Previsão do signo de Áries para hoje, 16 de janeiro

No Céu temos uma Lua embrionária, cheia de força, seguindo seus impulsos. É Lua Nova no signo de Áries, uma lua cheia de vontade, coragem e força. Áries simboliza o início de um novo tempo. Seja fiel a si mesmo(a) e nada vai te segurar. Hoje você tem pressa, mas muito cuidado. A Lua desafia Mercúrio, não fale demais ou não prometa o que não vai conseguir cumprir. Pisa no freio, não extrapola e acende a tua verdade, não espere pelo outro. "Ninguém além de nós mesmos pode libertar nossa mente" Bob Marley

Signo de Áries hoje

Não adianta ficar com raiva ou furioso(a) diante dos pequenos obstáculos. Você não precisa provar nada para ninguém. Aproveite essa confiança em si mesmo(a) e respeite suas prioridades e vontades.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.