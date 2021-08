Previsão do signo de Áries para hoje, 16 de agosto

Signo de Áries hoje

Essa semana começa com um dos dias mais iluminados do mês (do ponto de vista astrológico), em que a Lua está transitando por Sagitário, logo após ter entrado na fase crescente no signo de Escorpião. Por isso, o indicado nesse momento é buscar expandir e dar o próximo passo em direção ao que você está tentando fazer dar certo em sua vida. Seja para resolver um problema no trabalho ou em sua vida afetiva, é preciso ser otimista e acreditar que você tem plena capacidade de construir uma realidade mais agradável para si mesmo(a). Lembre-se que você é o(a) protagonista da sua vida e que todas as suas atitudes e escolhas têm muitas importância para que você se torne a melhor versão de si mesmo(a). Além disso, Vênus - o planeta do amor - está ingressando em Libra hoje, onde permanece até o dia 10/09. Esse trânsito coloca em evidência a necessidade de ter mais diálogo e conciliação nos relacionamentos. É importante saber mensurar as expectativas que estão crescendo.Esse é um momento propício para começar a planejar algo que já está crescendo em seu coração há algum tempo. Você pode considerar que seus sonhos estão muito distantes de se realizar, mas pequenos passos são importantes. Reflita sobre as atitudes que você pode ter em seu dia a dia para alcançar o que deseja.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.