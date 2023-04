Previsão do signo de Áries para hoje, 16 de abril

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua se encontra em Peixes durante todo o dia, trazendo características emocionais profundas e sensíveis. Esse movimento desperta nosso lado mais intuitivo e empático, fazendo com que seja mais fácil ter trocas com as pessoas à sua volta e se conectar emocionalmente com os outros. Além disso, os trígonos que a Lua forma nos deixa mais sonhadores. Aproveite a criatividade para expressar seus sentimentos e emoções. Esse trânsito também pode gerar uma forte conexão com o divino, aumentando a sensibilidade em relação às energias ao seu redor. Aproveite esse domingo para se conectar com suas emoções e pensar sobre como você tem se expressado.A Lua em Peixes desperta em você uma maior sensibilidade e empatia em suas relações pessoais, permitindo que se conecte emocionalmente de forma mais profunda. Além disso, esse movimento pode despertar muita intuição e inspiração para seus projetos.