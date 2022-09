Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de setembro

Signo de Áries hoje

Nesta quinta-feira (15), a Lua ficará fora de curso durante a maior parte do dia, o que exigirá de nós mais paciência e cuidado para nos comunicar e para lidar com os imprevistos que podem surgir. Como a Lua fica fora de curso a partir das 10 horas, é interessante começar a manhã fazendo uma lista de prioridades para o dia, de forma que possamos cumprir nossas tarefas da forma mais tranquila e ordenada possível. Por volta das 17:30, a Lua ingressa em Gêmeos, aliviando um pouco o estresse e nos deixando mais comunicativos. Por isso, se você precisa ter alguma conversa importante hoje, é importante deixar para dialogar no fim do dia, quando nossos pensamentos estarão mais claros, e estaremos mais dispostos a compreender as outras pessoas.Para as pessoas de Áries, a Lua fora de curso pode evidenciar alguns traços desafiadores da personalidade, como a impaciência e a impulsividade. Por isso, é importante estar atento às suas próprias emoções, para não acabar se deixando levar por ela nos momentos mais delicados.