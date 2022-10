Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de outubro

Signo de Áries hoje

Esse sábado se inicia de forma um pouco mais desafiadora, porque a Lua estará fora de curso até o meio-dia. Esse trânsito lunar afeta nosso sono e, consequentemente, tendemos a acordar com certo mau humor. Por isso, é importante 'pegar leve' no início do dia, fazer alguma atividade física para despertar o corpo, e evitar conversas difíceis até que você se sinta mais leve e paciente. Após o meio-dia, a Lua entrará em Câncer, despertando a nossa sensibilidade e vontade de estar perto de quem amamos. Porém, como nem tudo são flores, a influência canceriana também faz com que alguns sentimentos desafiadores, como o ciúmes, venham à tona. Nesses momentos, é importante ter maturidade para dialogar com a consciência de que esses sentimentos partem das nossas próprias inseguranças, e não podemos culpar o outro por eles.A entrada da Lua em Câncer faz com que os sentimentos das pessoas de Áries fiquem à flor da pele, o que pode te levar a agir de forma um pouco alterada em discussões. Por isso, tente ter um dia mais relaxante, buscando ter momentos de lazer e distração com quem você ama.