Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de novembro

Mercúrio segue mais livre do que nunca no signo de sagitário. E nesse momento você quer muito mais da vida, ou seja, alargar os caminhos e ir mais longe. E, nessa busca por um sentido, não esqueça que o que é verdadeiro não necessita de muitas palavras. Você não precisa explicar nada para ninguém. Hoje Mercúrio e Vênus estão no comando, facilitando os processos e tentando encontrar uma solução. Você vai se sentir renovado(a). Esse aspecto facilita as trocas, reuniões, acordos e negociações. Faça contatos, conheça gente nova, eleve seu pensamento. A deusa do amor promete trazer um pouco de harmonia para o seu feriado. Aproveite para se permitir alguns prazeres.

Áries

Os últimos dias foram bem corridos e você não teve muito tempo para focar no que realmente te deixa feliz. Aproveite o feriado e foque no que precisa ser resolvido. Pode ser que você não consiga descansar, pois precisa dar aquele empurrãozinho nos afazeres. Mas faça uma pausa, encontre um amigo(a) e arrume um tempinho para conversar com seu par sobre seus projetos futuros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.