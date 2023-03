Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de março

Signo de Áries hoje

Os trânsitos do dia trazem uma energia muito intensa, potente e delicada, fazendo com que você se sinta chamado a entender seus sentimentos mais profundos. Além disso, a quadratura entre Marte e Netuno gera oscilações de humor e de sentimentos. É importante ser compreensivo consigo mesmo, entendendo que você não precisa estar bem todos os dias. Caso for preciso, permita-se pedir ajuda, buscando o acolhimento das pessoas amadas ou cuidado profissional. Aproveite a entrada da Lua em Capricórnio para realizar as tarefas da forma que devem ser feitas, criando estratégias práticas para cumprir o que for preciso.O Sol em Peixes forma uma quadratura com Marte, seu planeta regente. Esse aspecto tenso pode causar atritos ao tratar de assuntos mais difíceis. Tenha cuidado para com conversas desgastantes, e evite tomar decisões em meio a um período tão emocional. Busque compreender seus sentimentos antes de agir.