Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de março

Signo de Áries hoje

Nesta terça-feira, será preciso ter muito cuidado com nossas próprias atitudes e falas. A Lua em Leão, que tende a nos deixar mais desinibidos, fica fora de curso hoje no começo do dia. Entre às 8 horas de hoje e às 2 horas da próxima madrugada esse fenômeno estará acontecendo. Como os trânsitos lunares interferem diretamente nas mudanças de humor das pessoas, podemos esperar algumas situações delicadas ao longo do dia. Quando a Lua está fora do seu curso padrão, um dos principais efeitos percebidos por nós são relacionados à imprevisibilidade. Por isso, precisamos estar preparados para lidar com situações inesperadas, eventos aleatórios, pensamentos, ações e emoções inusitadas - e ainda assim manter o controle emocional. Neste período em que a Lua fica fora de curso, a dificuldade de raciocínio e os contratempos que acontecem representam um pedido (um tanto quanto forçado) para desacelerar.Os nativos de Áries tendem a se sentir muito ansiosos durante o período em que a Lua está fora de curso. Esse trânsito te desafia a fazer as coisas com mais calma e de forma mais consciente, saindo do ritmo automático que você adota para cumprir as tarefas diárias. Perceba que, apesar de ser desafiador para você, é preciso permitir a si mesmo um descanso mental.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.