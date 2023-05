Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de maio

Signo de Áries hoje

Hoje é um dia de intensos movimentos astrológicos, com diversos aspectos importantes acontecendo no céu. A Lua ingressa em Áries logo cedo, trazendo uma energia de iniciativa e impulsividade para todos. Em seguida, a Lua forma um sextil com Plutão em Aquário, favorecendo transformações profundas e mudanças em nossa perspectiva de vida. Além disso, hoje a retrogradação de Mercúrio em Touro chega ao fim, trazendo um novo fluxo de energia para nossas comunicações e negociações. Marte em Câncer traz um impulso para seguir nossos sonhos e Netuno em Peixes nos ajuda a nos conectar com nossa intuição. Mas tenha cuidado com as tensões que podem surgir como efeito da quadratura entre Júpiter em Áries e Plutão em Aquário, que pode trazer conflitos de poder.Hoje, a Lua entra em seu signo, trazendo muita energia e iniciativa para suas ações. O sextil com Plutão em Aquário pode ajudá-lo a ter ideias criativas e transformadoras. Tenha cuidado com a quadratura da Lua com Vênus em Câncer, que pode causar conflitos emocionais. Use a energia do trígono de Marte em Câncer com Netuno em Peixes para cultivar a sua intuição e conexão espiritual.