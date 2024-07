Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de julho

O Céu está intenso e instável. Comece o dia tentando acalmar os pensamentos. E tente se manter presente e alerta a qualquer sinal de perigo. Marte encontra Urano às 11:04, dois planetas de natureza inquieta, dois planetas impulsivos. E o resultado desse encontro é a união do fogo com a pólvora. Algo pode explodir: uma notícia impactante, uma briga, uma discussão ou algum aparelho elétrico. Muito cuidado com tudo que esquenta ou com eletricidade. Antes de sair de casa, confira se desligou todos os aparelhos, fique ligado no trânsito e evite entrar em rota de colisão com outra pessoa. O dia pode ser desgastante, respeite seus limites.

Signo de Áries hoje

Seu planeta regente, Marte, está a postos. Muito cuidado com a impulsividade, ariano(a). Sinto que você anda um pouco agitado. Evite bater de frente com outras pessoas. E evite causar ou sofrer qualquer ferimento. As mudanças e rompimentos estão acontecendo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.