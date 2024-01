Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de janeiro

Estamos iniciando uma das semanas mais marcantes de 2024. E nessa segunda-feira você acorda comprometido(a) com o que está pronto(a) para cultivar. Aquilo que você foca cresce. Continue focado(a) no seu desejo de mudança. A Lua e Urano se conectam logo no início da manhã. E pode ser que você seja surpreendido(a) por uma ideia ou um insight que será capaz de resolver uma questão que vem te desafiando. Comece o dia fazendo algo diferente, movimente-se, faça algo que você não costuma fazer, tudo isso será muito benéfico. Vênus também entra em cena e pode te levar a experimentar uma carência afetiva, evite lamentações e cobranças, pois no período da tarde você vai ter maior lucidez acerca dos seus sentimentos e da vida. O dia finaliza sob a força da razão do Sol em Capricórnio aquecendo as águas profundas de Netuno de em Peixes. Faça uma programação leve ou busque uma prática que te ajude a harmonizar seu estado de espírito. Aproveite para ficar mais em silêncio, pois você vai compreender seus sentimentos mais profundos e difíceis de alcançar. Durma mais cedo e prepare-se para um sono restaurador.

Signo de Áries hoje

Você inicia a semana super focado(a) na carreira, na escolha de um caminho e em todos os seus esforços para ser valorizado(a) pelo que faz. Até o Carnaval o universo pode te proporcionar uma oportunidade. Hoje será mais fácil dissolver sentimentos de angústia e perdoar suas falhas. Não se apresse, confie, pois as coisas acontecem no tempo certo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.