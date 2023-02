Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de fevereiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua está em Sagitário e forma muitos aspectos positivos, fazendo com que esse seja um dos dias mais bonitos de fevereiro! Principalmente no período da noite, será um ótimo momento para encontrar pessoas que você ama, trocar inspirações e dar boas gargalhadas. Além disso, Vênus forma uma poderosa conjunção com Netuno em Peixes hoje, nos deixando mais sonhadores e intuitivos. O encontro entre esses dois planetas nos convida a mergulhar ao encontro do nosso eu interior. É muito importante dar atenção aos medos, sonhos, alegrias, inseguranças e todas as suas emoções mais profundas.A Lua em Sagitário pede que você cumpra o que precisa ser cumprido com mais felicidade, sentindo alegria por viver mais um dia. Lembre-se dos motivos que você tem para agradecer todos os dias, e expresse seus sentimentos para quem você ama.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.