Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de setembro

Hoje o dia é de renovação! Viva! A lua nova em Virgem traz a esperança de um novo ciclo. Momento de organizar seus sonhos e tirá-los do papel. Detalhe, planeje e organize a vida. Mas evite vibrar no controle, no excesso de críticas e na produtividade.

Chegou a hora de pegar todas as ideias, pensamentos e desejos, e trazê-los para o campo do pragmatismo. Botar tudo em ordem e em prática. Agora é a hora! Você tem todas as ferramentas necessárias para dar os passos que precisam ser dados.

Assuntos relacionados

Áries

Se prepare para uma dose extra de energia na sua rotina, saúde ou trabalho. Do jeitinho que você gosta. Hoje a Lua Nova, que começa em Virgem, promete dar aquele gás para começar uma nova dieta ou talvez se matricular na academia que você vem adiando. Um aspecto harmonioso com Urano mostra que você vai promover algumas mudanças na rotina. Mas não deixe de respeitar os seus limites físicos e emocionais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.