Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de outubro

Signo de Áries hoje

Esta sexta-feira é marcada por três aspectos importantes: a Lua em Gêmeos forma trígono com Saturno em Aquário, um com Vênus em Libra e outro com o Sol em Libra. Esses trânsitos trazem mais leveza e fluidez para seu dia, principalmente a partir das 14 horas. Ao mesmo tempo que esses trígonos nos ajudam nos processos de mudanças e nas tomadas de decisões, melhorando nosso fluxo de pensamento, a influência da Lua em Gêmeos, em conjunto com a forte influência de Libra, podem desencadear algumas inseguranças. Permita-se ouvir os outros e amenizar essas dúvidas, mas lembre-se de não delegar suas decisões a outras pessoas. A energia do momento vem pedindo que façamos as coisas com amor e que confiemos mais no que realmente queremos fazer. Por isso, movimente-se e busque os caminhos que são verdadeiramente importantes para você.A Lua em Gêmeos traz uma necessidade emocional de dialogar, isso pode ser bem desafiador para as pessoas do signo de Áries, já que acabam sendo muito agitadas e motivadas pela impulsividade. As energias do dia podem te deixar em dúvida sobre suas escolhas e emoções. Tenha atenção e observe bem antes de agir ou falar coisas importantes, principalmente no trabalho.