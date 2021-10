Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de outubro

Ontem a Lua entrou na fase crescente enquanto transitava pelos últimos graus de Capricórnio, inaugurando um bom momento para desenvolver novos projetos profissionais. Porém, como Mercúrio continua retrogradando até o dia 18, é preciso ter cuidado com a pressa para obter resultados e com as falhas na comunicação que são ocasionadas por esse trânsito. Lembre-se de fazer tudo com muita atenção para não deixar nenhum detalhe passar despercebido e tenha paciência, porque tudo que é realmente grandioso se constrói com tempo e paciência. Logo após começar a nova fase, a Lua ingressa em Aquário e desperta nossa criatividade e espírito revolucionário, o que nos deixa mais determinados no trabalho e também mais dispostos para em relação a vida afetiva e social. As energias aquarianas estão ligadas a um posicionamento mais livre e desconstruído e, é interessante aproveitar para se desapegar verdadeiramente dos hábitos que você percebeu durante as últimas semanas que não estavam surtindo o efeito esperado.

Signo de Áries hoje

A presença da Lua em Aquário pode fazer com que você se comporte de maneira egoísta. Por mais que seja necessário colocar-se em primeiro lugar na sua vida, você também precisa honrar seus compromissos. Quando o que foi acordado não estiver mais suficiente para você, é preciso dialogar de forma honesta (com o outro e consigo mesmo).



