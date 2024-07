Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de julho

A Lua se aproxima do signo de Escorpião. E pode ser que você tenha que navegar por águas turvas, mas não faça das tuas dores o teu escudo. Lembre-se que é Lua crescente e não é hora de se perder nos dramas ou diminuir o ritmo. O céu se prepara para viver um momento crítico. Marte, o planeta cortante e guerreiro está a postos, chegando perto de Urano, o planeta das rupturas e reviravoltas. O encontro vai acontecer no grau 26 do signo de Touro. E nesse mesmo grau também está Algol - a cabeça da Medusa -, a mais temida das estrelas. E por mais que o aspecto exato aconteça só na segunda-feira, essa energia já está no ar. Marte, Urano e Algol juntos podem trazer ira, violência e agressividade. Cuidado com a irritação e momentos de tensão nos próximos dias. Assim como medusa, a tendência é que você perca a cabeça. Mas todo esse cenário vai te encorajar a fazer o que precisa ser feito. É hora de enfrentar o que é difícil e mudar o rumo das coisas.

Signo de Áries hoje

Tente ficar quietinho hoje e no início da semana. Nada de agir por impulsos, evite gastos ou qualquer decisão que interfira nas suas finanças. O momento pede cautela, ariano(a). É melhor não se expor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.