Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de julho

Signo de Áries hoje

Nos últimos dias é normal que você tenha se sentido mais sensível e emotivo, já que o Sol está em Câncer e isso faz com que as emoções fiquem afloradas.Essa vulnerabilidade se torna mais leve hoje, porque a Lua fica cheia em Virgem e esse posicionamento desperta em nós mais equilíbrio e expansividade. A fase cheia da Lua torna tudo mais explícito e leva os últimos acontecimentos ao seu ápice, o que faz com que as questões que estavam se manifestando se tornem ainda mais claras. Por isso, essa nova fase lunar que se inicia configura um ótimo momento para que você pondere sobre as escolhas que precisa fazer, para se libertar de padrões que não estão mais te favorecendo e inaugurar uma nova etapa na sua vida.A postura crítica despertada pela Lua cheia em Capricórnio, somada à impulsividade característica dos arianos, pode ter efeitos negativos. Busque harmonizar isso acessando as energias mais ternas despertas pelo posicionamento do Sol em Peixes.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.