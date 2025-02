Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de fevereiro

A energia da Lua em Virgem se alinha harmoniosamente com Marte, impulsionando suas ações com praticidade e atenção aos detalhes, enquanto Mercúrio entra em Peixes, ampliando sua intuição e sensibilidade para perceber nuances além do óbvio. Ao mesmo tempo, a oposição da Lua a Saturno, combinada com o trígono com Urano, sugere que é hora de repensar rotinas e métodos que não mais funcionam, sinalizando a necessidade de uma mudança em sua realidade.



Nos últimos dias, o foco tem sido o trabalho sobre o seu brilho e poder pessoal, mas se você tem adotado atitudes que estão apagando sua luz e drenando sua vitalidade, é fundamental acreditar em si mesmo e seguir adiante.

Signo de Áries hoje

A energia prática da Lua em Virgem aliada a Marte te impulsiona a agir. Revise seus métodos, elimine o que não serve e acredite no seu potencial para transformar desafios em oportunidades.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.