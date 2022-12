Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de dezembro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua entra em Virgem ainda na madrugada, nos ajudando a levantar ‘com o pé direito’, principalmente em se tratando da vida profissional. Com a influência virginiana, nos sentimos mais motivados e preparados para reconhecer nossa força interior e nos colocar em movimento para conquistar o que desejamos. Além disso, hoje o Sol em Sagitário começará a formar uma quadratura com Netuno em Peixes, o que pode despertar uma perspectiva mais negativa e preocupada sobre as situações que estamos vivendo. Nesses momentos, lembre-se que os pensamentos e sentimentos devem ser tratados como visitas: eles vêm, e requerem de atenção, mas também precisamos deixar ir, e, ainda que retornem, nunca serão os mesmos. Por isso, não encare suas sensações e ideias como verdades absolutas. Tudo que existe está em um constante fluxo de transformação e ressignificação, inclusive você mesmo.A entrada da Lua em Virgem tende a fazer com que você tenha mais controle emocional, mas como esse astro formará uma oposição com Netuno, você tende a se sente dividido entre a razão e a emoção.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.