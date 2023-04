Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de abril

Signo de Áries hoje

A Lua em Aquário traz uma energia de inovação e originalidade para seus projetos, sendo um dia muito propício para organizar suas demandas profissionais. Esse movimento em conjunto com o sextil com Quíron em Áries pode despertar uma força de ação para o novo, aumentando sua necessidade de independência e liberdade. Além disso, sua criatividade vai estar em alta ao longo do dia, estimulando o pensamento progressista. Contudo é preciso se atentar a forma como vai expressar suas ideias para que não acabe gerando uma tensão com outros pontos de vista, sendo preciso manter o 'pé no chão' antes de se antecipar a realizar algo.A Lua em Aquário pode trazer uma energia mais criativa e de auto expressão, sendo um bom momento para realizar novos projetos no meio profissional. Além disso, você pode sentir uma necessidade maior de liberdade e independência em suas relações.