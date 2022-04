Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de abril

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua ingressa em Libra, o que configura um momento em que ficamos mais pacientes e, consequentemente, mais disponíveis para nos conectar com as pessoas que nos relacionamos. A presença do astro que rege nossas emoções no signo de Libra nos leva a ter mais atenção com nossos relacionamentos, por isso, é interessante aproveitar para ter diálogos pacíficos sobre os assuntos que estão te incomodando. É importante compreender o ponto de vista do outro e expor o seu sem tentar mostrar que você tem razão. A conciliação de discussões não é sobre estar certo, mas sim sobre chegar a um meio termo que seja benéfico para ambas as partes. Aproveite as energias librianas para desfrutar de momentos de lazer e cuidado com as pessoas que você convive. Além disso, esse posicionamento lunar também te convida a questionar sobre como você poderia fortalecer o seu amor próprio. A relação com o outro é reflexo do seu relacionamento consigo mesmo.É necessário concentrar sua energia para ganhar mais firmeza e objetividade em seus pensamentos sobre si mesma. Se você não valorizar a si mesmo, ninguém poderá fazer isso por você. Logo, quando você tiver consciência desta autovalorização, automaticamente os outros irão te valorizar também.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.