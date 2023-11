Previsão do signo de Áries para hoje, 13 de novembro

É Lua Nova em Escorpião, a lua está em queda. E até o dia 11 de dezembro você vai ter que expurgar alguns venenos, atravessar os medos e aliviar o que pesa e o que dói. Depois de um mês inteirinho sob o impasse libriano, você buscou acordos, tentou harmonizar as diferenças e equilibrar o que tirou sua vida do eixo, mas agora vai ter que decidir. Sim, será desconfortável. Mas apesar dos medos, dos escuros e da lama escorpiônica, existe o poço do renascimento. Libera e se liberta.

E isso vale para relacionamentos tóxicos, ritmos frenéticos e adoecedores de trabalho, para a rotina esgotante que não abre brechas para o relaxamento, para aquele chefe abusivo que fere a sua integridade psíquica e degrada o clima de trabalho. Chega de dogmas vazios, lugares e pessoas que não lhe preenchem mais.Nos próximos 28 dias você será cobrado(a). Nesse cenário temos a presença de Marte e Urano, eles vão agitar essa lunação, tornando os dias mais intensos, marcados por surpresas e revelações.

Salve o seu horóscopo de hoje, pois essa previsão vale até o dia 11 de dezembro.

Áries

A Lunação de Escorpião promete sacudir a sua vida financeira. O novo ciclo chega acompanhado de Urano, um planeta agitador que está batendo de frente com o Sol e Lua, isso pode significar que uma cobrança pode bater à sua porta. Sabe aquela conta esquecida no fundo da gaveta ou uma dívida antiga? Deixe uma reserva separada e evite o uso do cartão de crédito. Pode ser que você tenha que lidar com algum imprevisto financeiro, portanto, uma reserva de emergência será necessária nesse próximo ciclo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.