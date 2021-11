Previsão do signo de Áries para hoje, 13 de novembro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua continua transitando por Peixes e forma um sextil com Plutão em Capricórnio. Esse aspecto é considerado harmônico, como se promovesse uma abertura de caminhos. Porém, a intensidade emocional despertada pelo posicionamento do Sol e da Lua em signos de água pode nos levar a reagir de forma exagerada sobre as transformações que são impulsionadas pela influência de Plutão. Muitos sentimentos e pensamento que estavam escondidos tendem a vir à tona nesse momento e é preciso ter cuidado para não acabar trazendo de volta assuntos do passado como argumento para discussões. Saber perdoar e desapegar é um dos ensinamentos mais importantes que podem acontecer durante a temporada escorpiana. Mas, para isso, é preciso estar disposto a acolher seus sentimentos.Nesse momento, você está sendo acometido por emoções desencontradas e misturadas. É preciso ter cuidado para administrar essas emoções sem deixar que todos os seus pensamentos sejam preocupações sobre o futuro. Faça aquilo que está em seu controle, mas busque controle emocional para desenvolver mais presença de espírito.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.