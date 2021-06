Previsão do signo de Áries para hoje, 13 de junho

Hoje a Lua fica fora de curso até aproximadamente 16 horas. Isso indica que podemos ter imprevistos e nos chatear por algum mal entendido. Por isso, tente manter a calma quando se vir em frente a esse tipo de situação, para que seu dia não comece de forma estressante. É preciso ser mais compreensivo (principalmente com seu par romântico) e se lembrar de não dialogar quando estiver sentindo raiva. Para os solteiros, pode haver um sentimento de incômodo devido ao dia dos namorados que aconteceu ontem. É importante reforçar para si mesmo o fato de que a sua felicidade depende apenas de você. Não pense que deve procurá-la em um relacionamento, porque quando não estamos satisfeitos com nós mesmos, não há como construir uma relação saudável. Hoje é um dia interessante para cuidar de você com carinho. Você pode fazer um momento spa, preparar algo gostoso para comer ou fazer algo que seja relaxante para você. Após as 16h, a Lua ingressa em Leão e te ajuda a resgatar o seu poder pessoal, mas também pode fazer com que você sinta certa carência, querendo atenção de quem ama. Sendo esse o caso, você pode partilhar momentos de lazer com quem convive com você ou ligar para um amigo para colocar o papo em dia.

Signo de Áries hoje

Os nativos de Áries podem se sentir especialmente irritados, mesmo que por motivos pequenos, durante o período em que a Lua fica fora de curso. Tenha cuidado para não se deixar levar pelas emoções e acabar falando o que não deve. Caso tenha algum compromisso entre as horas de Lua fora de curso, tente sair com antecedência.



