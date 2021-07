Previsão do signo de Áries para hoje, 13 de julho

Hoje a Lua entra em Virgem pela após as cinco horas da manhã, o que pode gerar um certo mau humor pela manhã. A influência desse posicionamento lunar evidencia um sentimento de cobrança que nos faz sentir mais pressionados e até mesmo mais inseguros. Nesse momento, é importante ter cuidado para compreender que é necessário sim cobrar de si mesmo o seu melhor, mas também é preciso saber reconhecer seus limites e saber que a busca pelo perfeccionismo apenas causa frustração. Além disso, nessa semana temos os últimos dias em que Vênus está caminhando lado a lado com Marte em Leão e, por isso, a tensão e a irritabilidade que estávamos vivenciando nos últimos dias estão se amenizando. É importante parar para refletir sobre o quanto os seus sentimentos têm influenciado as escolhas que precisam ser mais racionais (como no campo profissional), afinal, o Sol e Mercúrio estão transitando por Câncer, que é o signo mais sensível e emotivo do zodíaco.

Signo de Áries hoje

Ontem a Lua ficou fora de curso durante o dia, e esse movimento chega ao fim nesta manhã, quando ingressa em Virgem. Como os efeitos desse movimento lunar costumam atrapalhar a produtividade, hoje é um ótimo dia para fazer uma lista de prioridades e colocar em dia as tarefas que ficaram acumuladas.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.