Previsão do signo de Áries para hoje, 13 de janeiro

Signo de Áries hoje

A Lua entrou em Libra durante a última noite, evidenciando a necessidade de se relacionar e estar em contato com outras pessoas. Essa energia, em conjunto com o movimento direto de Marte em Gêmeos, signo da comunicação, pode deixar seu diálogo mais fluido e cativante. Aproveite a influência libriana, que diz muito de relação, trocas e parceria, para estar com as pessoas próximas a você, tendo momentos mais leves durante essa sexta e buscando estar em harmonia com seus ideais. Apesar de Libra ser um signo muito romântico, a noite hoje terá aspectos mais desafiadores, já que a Lua forma uma quadratura com Mercúrio Retrógrado e uma oposição com Quíron em Áries. Será preciso ter paciência com as falhas de comunicação que podem acontecer.A entrada da Lua em Libra enfatiza a necessidade de se relacionar e ouvir outros pontos de vista. Você, ariano, pode estar mais disposto a se comunicar, principalmente com a volta do movimento direto de Marte, que traz mais leveza para seus pensamentos e relacionamentos. O período da tarde pode ser um ótimo momento para trocas construtivas.