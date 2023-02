Previsão do signo de Áries para hoje, 13 de fevereiro

Signo de Áries hoje

A semana se inicia com a Lua em Escorpião, que nos deixa mais intensos e determinados. Aproveite para organizar a semana, definindo as prioridades e solucionando as coisas mais importantes do seu dia. Com a influência do Escorpião, a intuição se fortalece, e aflora os desejos mais profundos, nos convidando a finalizar ciclos e abrir espaço para o novo. Além disso, a Lua entra na fase minguante hoje, nos deixando mais reflexivos e vulneráveis. Quando estamos mais conscientes e conectados aos nossos sentimentos, aprendemos a usar eles a nosso favor. Por isso, a principal mensagem da Lua minguante em Escorpião é que a sensibilidade é nossa maior força, que nos permite ser pessoas únicas no mundo.A Lua minguante em Escorpião traz desafios, te pedindo mais paciência para lidar com seus sentimentos. Esse movimento pode te deixar inseguro, fazendo com que esconda sua verdadeira intenção das outras pessoas. Busque estar ao lado de quem você confia, e conversar sobre os ciclos que precisam ser encerrados.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.