Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de outubro

Signo de Áries hoje

A Lua cheia em Touro traz a necessidade de desacelerar um pouco, e de tentar ser mais compreensivo em relação aos processos que não estão acontecendo de acordo com as expectativas. Lembre-se de apreciar os momentos que você tem vivido, porque muitas vezes deixamos passar sem reconhecer a importância do que está acontecendo agora, já que ficamos presos em pensamentos e ansiedades sobre o futuro ou sobre o passado. Ter objetivos em mente é importante para o desenvolvimento pessoal, mas não deixe de desfrutar aquilo que já conquistou. Aproveite a fase cheia da Lua para de fato celebrar tudo que está fluindo bem. Essa quarta-feira vem carregada de movimentação e fluidez, e podemos aproveitar o feriado para desacelerar e planejar novos passos. Esse dia das crianças é um lembrete para não focar tanto no futuro, nesse lado denso de ser adulto. Permita-se ter um pouco da tranquilidade de ser criança, viver o presente, curtir as coisas simples, curtir as risadas e os momentos mais singelos. A partir das 18:40 a Lua ficará fora de curso, então, tente não ter conversas tão importantes e definitivas após esse horário.A Lua em Touro faz com que os arianos desacelerem um pouco, isso pode ser muito positivo para controlar um pouco a impulsividade, já que desperta a estabilidade e segurança que os taurinos tanto prezam. Aproveite esse contexto astrológico para focar no momento presente. Descanse e faça algo que goste durante esse feriado.