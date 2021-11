Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de novembro

Nesta madrugada a Lua ingressa em Peixes, despertando mais sensibilidade em todos nós. Ontem a Lua entrou na fase crescente enquanto transitava por Aquário, indicando que esse é um momento em que precisamos refletir sobre aquilo que realmente queremos conquistar, para decidir em quais atividades, pessoas e compromissos devemos nos dedicar agora, tendo um objetivo esclarecido em mente. A Lua crescente, agora em Peixes, faz com que nossos sentimentos se expandam, despertando uma intensidade emocional que já vinha sendo induzida pelo posicionamento do Sol, de Marte e de Mercúrio em Escorpião (que é um signo de água assim como Peixes). Para que essa energia não nos afete de forma prejudicial, é interessante direcionar a sensibilidade para coisas produtivas, como ter um momento agradável com quem você gosta ou dedicar-se mais à sua fé.

Signo de Áries hoje

A presença da Lua em Peixes evidencia a intensidade das suas emoções e você deve ter cuidado para não reagir de forma exagerada a situações que te desagradam. Busque se desconectar um pouco dos sentimentos que estão te incomodando, redirecionando o seu foco para atividades práticas que deem resultados visíveis.



