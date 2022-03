Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de março

Signo de Áries hoje

A conjunção exata que acontece entre o Sol e Netuno em Peixes hoje e amanhã configura um momento muito especial, em que temos a capacidade de nos conectar verdadeiramente à nossa intuição e a nossa espiritualidade. A atual configuração astrológica desperta muita inspiração, mas também nos concede mais sensibilidade e empatia e isso pode gerar desânimo e frustração. Porém, precisamos ter cuidado para não se deixar levar pelas vibrações mais baixas desse momento, que podem te deixar melancólico e vitimista - acolha e aprenda com as suas experiências internas e externas, mas também saiba deixá-las no passado. Além disso, o posicionamento da Lua em Câncer nos leva a refletir sobre a tendência de assumir fardos que não são nossos, o que gera certo esgotamento emocional - e às vezes até físico. O contexto astrológico atual nos leva a perceber que de nada adianta adotar essa postura maternal, se não estivermos bem psicologicamente e não respeitamos nossas limitações. Por isso, usufrua deste sábado para cuidar da sua saúde mental e ter momentos de lazer que sejam verdadeiramente relaxantes para você.Para os arianos, as energias cancerianas despertadas hoje configuram um ótimo momento para deixar de lado o seu orgulho e expressar-se para a pessoa amada - ou aquela que você deseja aproximar-se. Além disso, essa conjuntura astrológica também chama a sua atenção para rever os rancores que você tem guardado e libertar-se desses sentimentos negativos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.