Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de janeiro

A Sexta-feira chega com um toque de sorte e otimismo. A Lua nova no signo de Aquário quer se reinventar, fazer diferente. Experimente o que é novo, vá a lugares desconhecidos, mude seus móveis de lugar, pesquise gêneros musicais que nunca ouviu, leia sobre um assunto que lhe é totalmente desconhecido e pare antes de entrar num impasse. Lua e Júpiter passam por um momento de tensão e o melhor a fazer é não entrar em discussões, disputas e discórdias. Puxe o freio, pense no outro e coopere. Marte em Capricórnio faz uma aliança com Júpiter em Touro e por mais que você se sinta desafiado(a) ou se aborreça com a opinião dos outros, aproveite a sua força de vontade e foque nas suas metas, pois Júpiter vai te encorajar e te ajudar a encarar as novas experiências.

Signo de Áries hoje

O céu aponta que boas oportunidades se aproximam. Por mais que você sinta que o mundo está contra você ou que a situação externa não esteja tão favorável, acredito que ainda você terá motivos para comemorar. Se você fez o seu melhor e se comprometeu com o seu trabalho, confia e aproveite as oportunidades que o universo vai te enviar. Quem sabe uma proposta de trabalho lucrativa bata a sua porta?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.