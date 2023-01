Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de janeiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua fica em Virgem ao longo de todo o dia, ficando fora de curso somente às 20 horas. Durante a manhã, ela forma uma oposição a Netuno em Peixes, sendo necessário ter mais calma e paciência. Aproveite esse momento para se organizar e refletir sobre os sentimentos que você está evitando. Além disso, hoje chega ao fim a retrogradação de Marte em Gêmeos, trazendo uma sensação de maior vitalidade e motivação, que estão muito ligados à força de ação proporcionada por Marte. Essa energia vai dar mais coragem e disposição para ir atrás dos seus sonhos e enfrentar suas lutas pessoais. Apesar disso, tome cuidado com os excessos e com a desatenção.Marte, seu planeta regente, volta para o movimento direto hoje, trazendo mais leveza e discernimento para suas ações e pensamentos. Você, ariano, pode se sentir mais corajoso na forma de se expressar, aumentando sua consciência sobre seus desejos e emoções.