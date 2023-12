Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de dezembro

Sol e Lua se encontram no mesmo grau e minuto do signo de Sagitário. Há algo germinando. Última Lua Nova do ano. Plante novas ideias, trace a rota para 2024 e foque no que te inspira, amplia e liberta. Quando se trata de sagitário, acreditar é inegociável, você ganha fôlego e uma dose extra de otimismo. Cultive novos começos. Hoje, a partir das 20:30, o universo te entrega uma folha em branco, uma nova oportunidade e você só precisa dizer: sim, estou pronto para acreditar. O que você deseja para os próximos 28 dias? O que você deseja para o primeiro semestre de 2024? Alimente suas intenções de esperança e fé e se abra para as novidades, pois até o dia 18/12, uma novidade pode se apresentar para você. Fique alerta. Preste atenção no que vê, no que lê, em quem encontra ou em qualquer inspiração. Serão 28 dias sob uma oposição entre Vênus e Júpiter, sua confiança e intuição serão testadas, ainda mais com Mercúrio retrógrado, atravancando o caminho e pedindo um balanço de 2023. Você vai ter uma oportunidade de se reconciliar com situações anteriores antes de se aventurar por territórios não mapeados. E até a primeira quinzena de janeiro, o seu aprendizado é: siga livre, com fé e sorrisos. Deixa teus sonhos livres.



(Guarde esse horóscopo, pois ele é válido até o início de janeiro. E se você souber seu ascendente, leia também o horóscopo do seu ascendente)

Signo de Áries hoje

Antes de buscar novas experiências, questione suas verdadeiras motivações, será que elas estão alinhadas com seu bem-estar a longo prazo. Não tente controlar as situações. E lembre-se: nem tudo que você deseja é o melhor para você nesse momento. O melhor a fazer é se recolher, evite o que não te faz bem. Ao invés de tomar decisões importantes agora, dê um tempo para si mesmo(a).

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.