Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de dezembro

O trânsito dos astros hoje desperta energias positivas para começar essa semana com o pé direito. Com a influência da Lua em Leão hoje, esse é um ótimo momento para comunicação no geral, para acolher novos insights e para compartilhar conhecimento. Além disso, a Lua em Leão formará um trígono e um sextil ao longo do dia. Esses são aspectos facilitadores e harmoniosos, que fazem com que hoje seja um bom dia para se movimentar, ter conversas mais sérias e fazer escolhas que são importantes para você. Coloque a sua energia no que você pode fazer de bom na sua caminhada, esteja disposto a se movimentar e a se arriscar no que sente que precisa ser feito. Porém, principalmente em se tratando de decisões importantes e assuntos delicados, será preciso ter cuidado com a impulsividade.

Áries

A Lua em Leão forma um sextil com Marte, seu planeta regente, em Gêmeos. Essa energia traz aspectos positivos para tomadas de decisões, fazendo com que você, ariano, tenha mais força para realizar tarefas que estava postergando. Contudo, é preciso se atentar a sua comunicação, já que ela pode ficar mais acelerada e acabar gerando atritos. Trabalhar o autocontrole é essencial para começar bem a semana.