Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de dezembro

Signo de Áries hoje

Essa semana chega ao fim de forma mais movimentada. Ontem a Lua ingressou em Áries no fim do dia e continua transitando por esse signo hoje, o que nos deixa mais impacientes e pode acabar influenciando atitudes impulsivas. Além das energias arianas, Marte está se aproximando de Sagitário e Mercúrio está passando pelos últimos graus de Capricórnio. Todo esse movimento planetário causa confusão mental e faz com que o humor fique instável. Por isso, é preciso ter muito cuidado para não nos deixar levar por emoções momentâneas, como a raiva. Com a entrada de Marte em Capricórnio, esses sentimentos podem nos levar a agir de forma exagerada e egoísta.Apesar de Sagitário ser considerado um signo expansivo e que desperta leveza, a influência, as diferentes energias que são evidenciadas pelos movimentos planetário nesse momento nos fazem sentir confusos. Por isso, é importante reservar um tempo para si mesmo, para fazer coisas que te ajudem a desacelerar e a relaxar nos próximos dias.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.