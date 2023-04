Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de abril

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua forma muitos trânsitos ao longo do dia, afetando sua forma de agir, de buscar reconhecimento e de lidar com as emoções. No começo do dia, a Lua em Capricórnio forma uma oposição a Marte, o que pode criar tensões relacionadas à sua autoridade e ao controle sobre suas demandas. É muito importante ter paciência para entender que nem tudo está sob seu controle. Aproveite o trígono com Mercúrio para focar em suas trocas, buscando uma harmonia em seu ambiente de trabalho e com as pessoas a sua volta. Além disso, os trânsitos lunares que acontecem durante a tarde podem mexer com os sentimentos, nos direcionando a lidar com algumas feridas do passado. Por fim, o Sol em conjunção com Júpiter pode nos ajudar a desbravar novas oportunidades, proporcionando mais autoconfiança e entusiasmo.A conjunção do Sol com Júpiter em seu signo pode levar a um maior fluxo de pensamentos e gasto de energia, já que esse movimento pode trazer uma sensação de renovação, incentivando a busca por novas aventuras e experiências. Mas tome cuidado para não acabar sobrecarregado com o excesso de atividades.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.