Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de abril

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua entra em Virgem e, após dias intensos em que sua impulsividade pode ter ocasionado discussões, é possível ter mais racionalidade para lidar com os sentimentos. Aproveite esse momento para analisar suas ações e conciliar possíveis desentendimentos. Além disso, esse posicionamento também desperta interesse nos problemas que pessoas importantes para você podem estar passando. Apesar de as energias virginianas não serem caracterizadas pelo carinho e pela expressividade, você encontra facilidade em demonstrar seu afeto de maneira mais prática nesse momento, mostrando prestativo para auxiliar aqueles que estão ao seu redor. O trígono que a Lua está fazendo hoje com Urano desperta nossa intuição, gerando ideias e concepções originais, dado que conseguimos observar as situações por um ponto de vista não convencional. É provável que você se sinta profundamente afetado pelo contexto social e político atual e é interessante que você analise o que pode fazer para ajudar de alguma forma nesse momento, mas tenha cuidado para não se prender a isso, cedendo a tendências melancólicas que não levam a lugar algum.Aproveite que hoje o posicionamento da Lua em Virgem desperta em você mais disciplina e coerência para ponderar sobre suas atitudes e escolhas, tendo em vista que nos últimos dias você pode ter estressado-se e magoado pessoas com quem se importa. O amor pode ser demonstrado de muitas formas, mesmo que você tenha dificuldade para se comunicar com palavras.