Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de setembro

Neste domingo (11), a Lua ingressa em Áries no início da madrugada, nos deixando mais acelerados. As energias arianas são bem diferentes da sensibilidade e introspecção, que estão sendo evidenciadas pela influência da Lua cheia que aconteceu em Peixes ontem.

É como se estivéssemos voltados para nós mesmos, para perceber as transformações e as ações que precisamos tomar agora, com a coragem e a força de Áries. Caso algum sentimento ou acontecimento tenha te abalado nos últimos dias, esse é o momento adequado para retomar suas energias, lembrando que apenas você mesmo pode alterar a sua realidade - mas sem tomar o pé pelas mãos, querendo resolver tudo de uma vez só. Aproveite para dar início a algo simples, mas que você quer que dê muito certo, como um hábito saudável.

Signo de Áries hoje



Essa semana se inicia enquanto a Lua está transitando por Áries, fazendo com que seja um pouco mais fácil encontrar energia para se movimentar neste domingo. Para as pessoas de Áries, a iniciativa e a força de vontade estão em alta, mas será preciso ter cuidado para que a ansiedade não tome conta.



