Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de outubro

Hoje o dia começa com a Lua fora de curso, o que pode nos fazer sentir aquela preguiça de segunda-feira de forma ainda mais intensa. É importante respeitar o seu ritmo e não se forçar a ter uma super produtividade pelo menos até às duas horas da tarde, quando a Lua ingressa em Capricórnio e ameniza essa sensação de confusão mental. Além disso, imprevistos também são prováveis na primeira parte do dia. Além de esse ser um efeito usual da Lua fora de curso, a retrogradação de Mercúrio também impulsiona os contratempos. Porém, ao ingressar em Capricórnio, nos sentimos mais preparados para iniciar a semana com foco e dedicação. A passagem da Lua por esse signo é benéfica principalmente para a vida profissional. As energias capricornianas são relacionadas à ambição e, consequentemente, à determinação para correr atrás dos seus objetivos, o que te ajuda a recuperar o ânimo no trabalho.

Signo de Áries hoje

O trânsito da Lua por Capricórnio favorece sua capacidade intelectual, mas apenas após às 14 horas. As energias capricornianas despertam sua iniciativa e disposição, mas você fica mais irritado e tudo aquilo não ocorrer de acordo com suas expectativas pode gerar uma reação agressiva. Dedique-se ao autocontrole.



