Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de novembro

O sábado pode ser intenso e trazer algumas tensões. Temos um embate entre dois planetas frenéticos e explosivos. Marte, o planeta guerreiro, se opõe a Urano, um planeta que age como um raio, ou seja, súbito, surpreendente e inesperado. E nessa oposição, a impulsividade toma de conta e a ansiedade baterá a sua porta. Eu te aconselho optar pela ponderação. Por mais que você queira explodir, não entre na rota de colisão com outras pessoas, pois as reações, suas e delas, serão imprevisíveis e ninguém apagará esse incêndio depois. Os desgastes físicos serão quase inevitáveis, por isso será fundamental que os limites sejam respeitados e as tensões abrandadas.

Áries

Marte e Urano estão em um conflito nada amigável. Você pode se sentir tentado(a) a agir de forma impulsiva, especialmente quando se trata de dinheiro e emoções. Controle sua impulsividade, ariano(a), resista à tentação de tomar decisões no calor do momento!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.