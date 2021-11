Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de novembro

Nesta quinta-feira (11), a Lua entra na fase Crescente em Aquário. Essa nova fase do ciclo lunar nos leva a refletir sobre o que deve ser expandido e o que pode não estar funcionando de forma tão produtiva quanto era esperado. Os questionamentos despertados por essa lunação nos ajudam a abrir os olhos para temas que podem ser transformados com o eclipse que acontece na próxima semana. A Lua crescente marca o momento em que estamos preparando o terreno, retirando as ervas daninhas e arando o solo para depositar as sementes. Para que possamos ver o resultado dos nossos esforços, é preciso passar por todas as etapas. Além disso, o aspecto desarmônico que está se formando entre Marte em Escorpião e Saturno em Aquário pode nos levar a encarar a realidade de forma nua e crua, percebendo que precisamos agir com base nos fatos e na realidade prática. Muitas vezes, não enxergamos claramente o que está ao nosso redor porque estamos buscando ver aquilo que gostaríamos que fosse real.

Signo de Áries hoje

As transformações mais dolorosas são também as mais libertadoras. Tudo o que você escolhe curar internamente proporciona evolução e tudo aquilo em que você se agarra se torna cada vez mais intrínseco em sua personalidade. É preciso ter coragem para assumir para você mesmo que nem tudo aquilo que você se apega é benéfico para a sua vida.



