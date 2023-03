Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de março

Signo de Áries hoje

Hoje Vênus em Áries está formando sextil com Marte em Gêmeos. Por isso, é provável que você se sinta mais aventureiro e ousado em suas relações pessoais. É um ótimo dia para tomar a iniciativa em paqueras ou em reacender a paixão em um relacionamento existente. Mas é importante lembrar de ser sincero e comunicar suas intenções claramente. Além disso, Mercúrio em Peixes está formando sextil com Urano em Touro. Este é um bom momento para fazer mudanças positivas em sua vida, e para se conectar com pessoas que compartilham seus valores e ideais. Lembre-se de manter uma mente aberta e flexível, e esteja disposto a deixar de lado velhos padrões e ideias que já não servem mais.Os trânsitos do dia despertam uma energia muito forte, que se não forem usados de maneira leve pode acabar mexendo com seus sentimentos. Aproveite para trabalhar suas relações e deixar que as coisas fluam no tempo certo. Muitas química e tensão podem rolar dentro dos seus relacionamentos, é preciso ter equilíbrio.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.